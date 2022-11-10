Как ПФУ может "урезать" пенсию: на что обратить внимание пенсионеру

Проверить свои данные можно на портале Пенсионного фонта

Размер пенсии зависит от нескольких показателей, и часть из них может варьироваться. На основе этих показателей Пенсионный фонд может платить меньше чем должно.

Об этом пишет издание "На пенсии". Отмечается, что расчет пенсии идет по трем показателям: коэффициент зарплаты, коэффициент стажа, средняя зарплата по Украине за предыдущие три года.

Коэффициент зарплаты

Для расчета берут зарплату пенсионера с июля 2000 и по желанию пенсионера за 60 месяцев подряд до этого периода. Манипулировать в Пенсионном фонде коэффициентом могут проставив нули за определенные месяцы заработка. Также при расчете этого коэффициента при автоматической автоматизации могут исключаться периоды до 10% стажа. Здесь есть и вероятность обратного процесса — влияние на пенсию в сторону увеличения, например если после июля 2000 пенсионер был в отпуске по уходу за ребенком.

Коэффициент стажа

Если Пенсионный фонд правильно подсчитал стаж — проблем нет, но встречаются случаи, когда часть стажа не учитывается, а пенсионер про это не знает. Также часть стажа можно внести в страховой период, например обучения на дневном отделении или уход за ребенком до 3 лет.

Средняя зарплата по Украине за 3 предыдущих года

Ежегодно этот показатель увеличивается, и соответственно новые пенсионеры получают пенсию, подсчитанную уже с ним. Для тех, кому пенсии назначали ранее — индексацию проводят в марте. На этот показатель нужно обратить внимание при переходе между видами пенсии. Если вид пенсии меняется, то должен использоваться средний уровень зарплат за три года до перехода, а иногда используется тот, который был при назначении предыдущей пенсии, разница может быть существенной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме пенсии по возрасту украинцы могут претендовать и на другие виды пенсий — военную, по инвалидности, по утрате кормильца. Получать можно только одну и для перехода необходимо подать заявление. В 2023 году индексация пенсия также будет проведена в марте — это станет единственным повышением сумм выплат в будущем году.