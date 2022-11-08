Пенсия в Украине: кто может досрочно получать пенсионные выплаты

Заявление на получение пенсионных выплат можно оформить через на портале электронных услуг ПФУ

Право на получение досрочной пенсии в Украине имеют некоторые категории людей. В частности, это касается и матерей детей с инвалидностью с детства. Они могут рассчитывать на получение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет при условии наличия определенного страхового стажа.

На сайте "Социальная информационная платформа" на примере вопроса читательницы рассказали условия, по которім данная категория людей может рассчитывать на досрочную пенсию.

"У меня есть дочь, которая инвалид детства. Я в Украине не работала, с рождения дочери с ней сижу дома. Сейчас мне 51 год, нахожусь в Польше. Могу ли я оформить пенсию и какие документы для этого нужны?", — написала читательница.

Женщине объяснили, что право на назначение пенсионных выплат со снижением пенсионного возраста имеют матери лиц с инвалидностью с детства, которые воспитали их до 16-летнего возраста, – после достижения возраста 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Также отмечается, что время ухода за ребенком до достижения 16-летнего возраста будет зачтено в страховой стаж.

Соответствующее заявление и документы можно подать на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи.

Напомним, что ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС также могут выйти на пенсию досрочно.