Пенсія в Україні: хто може достроково отримувати пенсійні виплати

Заяву на отримання пенсійних виплат можна оформити через портал електронних послуг ПФУ

Право на отримання дострокової пенсії в Україні мають деякі категорії людей. Зокрема це стосується й матерів дітей з інвалідністю з дитинства. Вони можуть розраховувати на отримання дострокової пенсії за віком після досягнення 50 років за умови наявності певного страхового стажу.

На сайті "Соціальна інформаційна платформа" на прикладі питання читачки розповіли умови, за якими ця категорія людей може розраховувати на дострокову пенсію.

"У мене є донька, яка інвалід дитинства. Я в Україні не працювала, від народження дочки з нею сиджу вдома. Зараз мені 51 рік, перебуваю в Польщі. Чи можу я оформити пенсію і які документи для цього потрібні?", — написала читачка.

Жінці пояснили, що право на призначення пенсійних виплат зі зниженням пенсійного віку мають матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до 16-річного віку – після досягнення віку 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Також наголошується, що час догляду за дитиною до досягнення 16-річного віку буде зарахований до страхового стажу.

Відповідну заяву та документи можна подати на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, що ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС також можуть вийти на пенсію достроково.