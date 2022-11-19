Не только прожиточный минимум: как вырастут пенсии и выплаты в декабре

При прошлом повышении прожиточного минимума нашло немало недовольных суммами

В декабре в Украине повысят минимальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Это влечет за собой повышение минимальной пенсии до 2093 грн.

Кроме изменения суммы минимальной и максимальной пенсии, изменение прожиточного минимума влияет на другие выплаты, в том числе и пенсионные. Издание "На пенсии" отмечает, что это влияет на сумму алиментов, на помощь по безработице, выплаты на детей (например, до 6 лет станут 2272 грн).

Из-за роста прожиточного минимума вырастут: пенсии за особенные заслуги перед Украиной, минимальный выплаты пенсии людям с инвалидностью из-за аварии на ЧАЭС и войны, участникам боевых действий, жертвам нацистов, пенсионная минималка для шахтеров.

Рассчитывать на значительный рост пенсии не стоит — при прошлом повышении прожиточного минимума в июле, большие пенсионные выплаты получили 4,8 млн человек, но средний размер повышения чуть превысил 45 грн, копеечные суммы вызывали возмущение украинцев. Все произошло из-за того, что на пенсию влияют многие факторы и ее сумма определяется индивидуально.

Как ранее рассказывал "Телеграф", на назначение пенсии влияют три фактора, имея неточности в которых в Пенсионном фонде пенсию могут "урезать". Стоит также быть внимательными будущим пенсионерам — в 2023 году для выхода на пенсию изменилась необходимая сумма стажа.