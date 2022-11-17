Повышение пенсий в декабре: кто может рассчитывать на прибавку

Пенсии будут повышены для нескольких категорий украинцев

К концу 2022 года в Украине запланирован еще один перерасчет пенсий. Повышение выплат произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Так, с 1 декабря прожиточный минимум будет повышен с 2027 гривен до 2093 гривен. Таким образом минимальная пенсия вырастет на 3,5% до 2093 грн, то есть на 66 грн, а максимальная пенсия увеличиться с 20 270 до 20 930 грн — на 660 грн. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2022 год.

Отмечается, что рассчитывать на надбавку к пенсии смогут не все украинцы, а лишь несколько категорий:

лица, имеющие минимальную пенсию (к примеру тех, у кого нет достаточного страхового стажа);

лица с максимальной пенсией (если она не превышает 10 прожиточных минимумов)

лица, у которых страховой стаж больше, чем необходим для выхода на пенсию. Они получают 1% прожиточного минимума за каждый год работы сверх нормы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, предусмотрены ли на 2023 год серьезные увеличения пенсий в Украине и изменения в сумме прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.