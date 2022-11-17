Підвищення пенсій у грудні: хто може розраховувати на збільшення

Пенсії будуть підвищені для кількох категорій українців

До кінця 2022 року в Україні заплановано ще один перерахунок пенсій. Підвищення виплат відбудеться у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Так, з 1 грудня прожитковий мінімум буде підвищено з 2027 до 2093 гривень. Таким чином, мінімальна пенсія зросте на 3,5% до 2093 грн, тобто на 66 грн, а максимальна пенсія збільшиться з 20 270 до 20 930 грн — на 660 грн. Про це йдеться у бюджеті Пенсійного фонду на 2022 рік.

Зазначається, що розраховувати на надбавку до пенсії зможуть не всі українці, а лише кілька категорій:

особи, які мають мінімальну пенсію (наприклад, тих, хто не має достатнього страхового стажу);

особи із максимальною пенсією (якщо вона не перевищує 10 прожиткових мінімумів)

особи, у яких страховий стаж більший, ніж необхідний для виходу пенсію. Вони одержують 1% прожиткового мінімуму за кожен рік роботи понад норму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чи передбачено на 2023 рік серйозні збільшення пенсій в Україні та зміни у сумі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.