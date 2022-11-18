Пенсия в 2023 году: сколько лет стажа понадобится

В рамках новой пенсионной реформы страховой стаж будет расти ежегодно

В Украине пенсионерам постепенно повышают страховой стаж и пенсионный возраст. Соответствующие изменения, обусловленные пенсионной реформой в стране, предполагают, что к 2028 году размер страхового стажа, который необходим для выхода на пенсию, будет расти ежегодно. К примеру, в 2022 году, чтобы выйти на пенсию гражданин должен иметь не менее 29 лет стажа, однако уже в следующем, 2023 году, он вырастет.

Такие сведения указаны в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Стаж в 2023 году

Для выхода на пенсию по возрасту в следующем году (с 1 января 2023 по 31 декабря 2023) существует несколько очередей, а именно:

60 лет — страховой стаж должен быть не менее 30 лет;

63 лет — страховой не менее 20 до 30 лет;

65 лет — страховой стаж от 15 до 20 лет;

В случае, если лицо будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, пенсия ему может быть назначена сразу после получения стажа.

Такие изменения произойдут из-за того, что теперь в Украине в течение пяти лет вплоть до 2028 года ежегодно на один год будет повышаться необходимый для получения выплат страховой стаж.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из украинцев может претендовать на получение пенсии даже при отсутствии страхового стажа.

Также напомним, что в декабре украинцев ожидает очередное увеличение пенсий.