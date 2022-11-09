Пенсии вырастут в декабре: кому и на сколько поднимут выплаты

Пенсии повысят из-за увеличения прожиточного минимума. На прибавку к выплатам могут рассчитывать три категории пенсионеров.

Новыйперерасчет пенсий намечен в Украине на декабрь 2022 года. Выплаты поднимут в результате очередного роста прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 2027 до 2093 гривен. Повышение предусмотрено Бюджетом Пенсионного фонда на 2022 год, отмечается в заявлении Минсоцполитики.

Известно, что в декабре 2022 года размер минимальной пенсии составит 2093 гривны, что на 66 гривен больше нынешних выплат. Максимальная пенсия вырастет на 660 гривен – до 20 930 гривен.

Кому могут повысить пенсию?

Бюджетом на 2022 год предусмотрено повышение выплат для трех категорий пенсионеров:

которым по закону начисляется минимальная пенсия (например, тем, у кого недостаточно стажа);

получающие максимальные выплаты (десять прожиточных минимумов);

имеют сверхурочный страховой стаж (данной категории за каждый дополнительный год работы выплаты увеличивают на 1% — 20,93 гривны с декабря 2022 года).

Напомним, что в некоторых случаях страховой стаж может начисляться даже тогда, когда человек не работает.

Перерасчет пенсий военным и инвалидам

Минимальные выплаты для инвалидов и военных с инвалидностью должны составлять 4396-6532 грн. В октябре 2022 года стартовал перерасчет пенсий для данных категорий.

Индексация выплат производится автоматически. Если этого не произошло, следует обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и удостоверением об инвалидности.

Ранее сообщалось, кто затронул повышение пенсий в октябре и почему индексированные выплаты получили не все.

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