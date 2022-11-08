Последнее повышение пенсий коснулось далеко не всех украинцев: в чем проблема

Всего есть несколько факторов, которые влияли на индексацию пенсий

В октябре 2022 года часть украинских пенсионеров получила повышенные выплаты. Перерасчет был запланирован заранее, однако коснулся по итогу всего пятой части от всех получателей пенсий в стране — около 2,8 млн человек. По данным ПФУ, средний размер пенсии после индексации выплат поднялся до уровня 4539 грн. Однако многие продолжают роптать: их финансы остались прежними.

Как объясняет "На пенсии", подобная "выборочная" индексация связана сразу с несколькими факторами. При этом каждый случай, в котором повышения выплат не состоялось, можно рассматривать отдельно — вероятно, будет влиять что-то свое.

Всего основных моментов, которые могли повлиять на отсутствие перерасчета пенсий, три:

неподходящий возраст получателя. Так, в октябре повышение коснулось тех пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и старше. В основном индексация и вовсе коснулась людей 70-74 лет;

Так, в октябре повышение коснулось тех пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и старше. В основном индексация и вовсе коснулась людей 70-74 лет; недостаток страхового стажа. Как известно, полный стаж (30 лет для женщин и 35 — для мужчин) необходим для получения полноценных выплаты при выходе на заслуженный отдых. Люди, у которых он меньше или они имеют проблемы с его подтверждением, вряд ли получат все необходимые надбавки;

Как известно, полный стаж (30 лет для женщин и 35 — для мужчин) необходим для получения полноценных выплаты при выходе на заслуженный отдых. Люди, у которых он меньше или они имеют проблемы с его подтверждением, вряд ли получат все необходимые надбавки; дальнейшая работа. Часть пенсионеров может иметь "правильный" для индексации выплат возраст и достаточно стажа, однако официально продолжать работать. В таком случае перерасчет вряд ли состоится.

Также на процесс повышения пенсий влиял сам размер выплат. Чаще всего его не пересматривали, если размер ежемесячной получки был больше 3000 гривен.

Отметим, что последнее в нынешнем году повышение пенсий запланировано на декабрь. "Телеграф" подробно рассказывал, кто может рассчитывать на дополнительные надбавки и почему.

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