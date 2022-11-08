Останнє підвищення пенсій торкнулося далеко не всіх українців: у чому проблема

Усього є кілька факторів, які впливали на індексацію пенсій

У жовтні 2022 року частина українських пенсіонерів отримала підвищені виплати. Перерахунок був запланований заздалегідь, проте торкнувся зрештою лише п’ятої частини від усіх одержувачів пенсій у країні — близько 2,8 млн осіб. За даними ПФУ, середній розмір пенсії після індексації виплат піднявся до 4539 грн. Однак багато хто продовжує нарікати: їхній фінансовий стан залишився незмінним.

Як пояснює "На пенсії", подібна "вибіркова" індексація пов’язана одразу з кількома факторами. При цьому кожен випадок, у якому підвищення виплат не відбулося, можна розглядати окремо, ймовірно, впливатиме щось своє.

Усього основних моментів, які могли вплинути на відсутність перерахунку пенсій, три:

невідповідний вік одержувача. Так, у жовтні підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та старше. В основному індексація взагалі торкнулася людей 70-74 років;

Так, у жовтні підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку та старше. В основному індексація взагалі торкнулася людей 70-74 років; нестача страхового стажу. Як відомо, повний стаж (30 років для жінок та 35 — для чоловіків) необхідний для отримання повноцінних виплат при виході на заслужений відпочинок. Люди, у яких він менший або мають проблеми з його підтвердженням, навряд чи отримають усі необхідні надбавки;

Як відомо, повний стаж (30 років для жінок та 35 — для чоловіків) необхідний для отримання повноцінних виплат при виході на заслужений відпочинок. Люди, у яких він менший або мають проблеми з його підтвердженням, навряд чи отримають усі необхідні надбавки; подальша робота. Частина пенсіонерів може мати "правильний" для індексації виплат вік та достатньо стажу, проте офіційно продовжувати працювати. У такому разі перерахунок навряд чи відбудеться.

Також на процес підвищення пенсій впливав розмір виплат. Найчастіше його не переглядали, якщо розмір щомісячної зарплати був більшим, ніж 3000 гривень.

Зазначимо, що останнє цього року підвищення пенсій заплановано на грудень. "Телеграф" докладно розповідав, хто може розраховувати на надбавки та чому.

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