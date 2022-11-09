Пенсії зростуть у грудні: кому і на скільки піднімуть виплати
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Пенсії підвищать через збільшення прожиткового мінімуму. На надбавку до виплат можуть розраховувати три категорії пенсіонерів
Новий перерахунок пенсій запланований в Україні на грудень 2022 року. Виплати піднімуть внаслідок чергового зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2027 до 2093 гривень. Підвищення передбачене Бюджетом Пенсійного фонду на 2022 рік, зазначається в заяві Мінсоцполітики.
Відомо, що в грудні 2022 року розмір мінімальної пенсії складе 2093 гривні, що на 66 гривень більше від нинішніх виплат. Максимальна пенсія зросте на 660 гривень — до 20 930 гривень.
Кому можуть підвищити пенсію?
Бюджетом на 2022 рік передбачено підвищення виплат для трьох категорій пенсіонерів:
- яким за законом нараховується мінімальна пенсія (наприклад, тим, у кого недостатньо стажу);
- які отримують максимальні виплати (десять прожиткових мінімумів);
- мають понаднормовий страховий стаж (даній категорії за кожен додатковий рік роботи виплати збільшують на 1% — 20,93 гривні з грудня 2022 року).
Нагадаємо, що в деяких випадках страховий стаж може нараховуватися навіть тоді, коли людина не працює.
Перерахунок пенсій військовим та інвалідам
Мінімальні виплати для інвалідів та військових з інвалідністю мають становити 4396-6532 гривень. У жовтні 2022 року стартував перерахунок пенсій для даних категорій.
Індексація виплат відбувається автоматично. Якщо цього не сталося, потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою та посвідченням про інвалідність.
Раніше повідомлялось, кого торкнулося підвищення пенсій у жовтні та чому індексовані виплати отримали не всі.
Також ми писали, за якими умовами українські заробітчани можуть отримувати польські пенсії в Україні.