Пенсія у 2023 році: скільки років стажу знадобиться

У рамках нової пенсійної реформи страховий стаж зростатиме щорічно

В Україні пенсіонерам поступово підвищують страховий стаж, а також пенсійний вік. Відповідні зміни, зумовлені пенсійною реформою в країні, передбачають, що до 2028 року розмір страхового стажу, який потрібен для виходу на пенсію, зростатиме щорічно. До прикладу у 2022 році, аби вийти на пенсію громадянин повинен мати не менше 29 років стажу, проте вже у наступному, 2023 році, він зросте.

Такі відомості вказані в Законі України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Стаж у 2023 році

Для виходу на пенсію за віком у наступному році (з 1 січня 2023 до 31 грудня 2023) існує декілька черг, а саме:

60 років — страховий стаж повинен бути не менше 30 років;

63 років ― страховий не менше від 20 до 30 років;

65 років ― страховий стаж від 15 до 20 років;

У разі, коли особа продовжуватиме офіційно працювати й отримає необхідний страховий стаж, пенсія їй може бути призначена відразу після набуття стажу.

Такі зміни відбудуться через те, що тепер в Україні протягом п’яти років аж до 2028-го щороку на один рік буде підвищуватися необхідний для отримання виплат страховий стаж.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто з українців може претендувати на отримання пенсії навіть за відсутності страхового стажу.

Також нагадаємо, що у грудні на українців очікує чергове збільшення пенсій.