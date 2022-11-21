Пенсія у спадок: за якої умови пенсію померлого пенсіонера виплатять родичам

Отримати кошти можна звернувшись до ПФУ

Частина українських пенсіонерів через військові дії чи окупацію не може вчасно отримати нараховану пенсію. На це людина має пів року, потім виплати їй віддадуть за заявою. Якщо в цей час людина вмирає, нарахована пенсія стає спадщиною.

Першочергове право на отримання нарахованої пенсії мають ті члени сім’ї, які жили з пенсіонером, а якщо таких немає — інші спадкоємці. "Такі кошти виплачуються спадкоємцям за заявою до пенсійного фонду", — зазначає міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Якщо звертаються із заявою до Пенсійного фонду не члени сім’ї, які жили з пенсіонером, то пенсія включається до спадкового майна, але не пропадає. У тому числі це стосується й пенсіонерів, які померли на окупованих територіях. У Пенсійному фонді до заяви можуть знадобитися й інші документи, зокрема, які підтверджують смерть людини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що родичі чи ті, хто ховав померлого пенсіонера, можуть претендувати на допомогу на похорон від держави. Нагадаємо, у грудні у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб очікується зростання мінімальної пенсії та інших виплат.