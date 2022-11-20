Забезпечена старість: скільки коштує докупити рік стажу для виходу на пенсію

Рік стажу коштуватиме недешево, але оплату можна вносити частинами

В Україні ухвалили законопроєкт, яким дозволяється докуповувати страховий стаж третім особам. Він дозволяє юридичним та фізичним особам вносити персоналізовані благодійні внески та адресувати їх конкретному пенсіонеру.

Як пояснюється у тексті законопроєкту, оприлюдненому пресслужбою Кабміну, подібні внески можна робити лише на користь тих українців, дані про яких є в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку.

Зазначається, що 70% із внесеної суми виплачуватиметься пенсіонеру, а решту 30% буде розподілено на виплати за солідарною системою, тобто для всіх українських пенсіонерів.

Вартість стажу розраховується за формулою: 22% від мінімальної зарплати множиться на коефіцієнт вартості компенсації та на кількість місяців, що бракують.

За один рік пенсії коефіцієнт – 2, за два роки – 1,8, за три – 1,6 і далі зменшується на кілька сотих.

Наприклад, нині мінімальна зарплата становить 6700 гривень, а 22% від цієї суми дорівнює 1474 гривні. Тобто якщо потрібно докупити один рік стажу, то за місяць доведеться викласти 2948 гривень, а за рік — 35 376 гривень.

Платежі можна вносити як частинами, і разово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки необхідно мати страховий стаж пенсіонерам, щоб вийти на пенсію у 60, 63 або 65 років.