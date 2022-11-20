Обеспеченная старость: сколько стоит докупить год стажа для выхода на пенсию

Год стажа обойдется недешево, но оплату можно вносить частями

В Украине приняли законопроект, которым позволяется докупать страховой стаж третьим лицам. Он позволяет юридическим и физическим лицам вносить персонализированные благотворительные взносы и адресовать их конкретному пенсионеру.

Как объясняется в тексте законопроекта, обнародованном пресс-службой Кабмина, подобные взносы можно делать только в пользу тех украинцев, данные о которых есть в информационной базе системы персонифицированного учета.

Отмечается, что 70% из внесенной суммы будет выплачиваться пенсионеру, а остальные 30% будут распределены на выплаты по солидарной системе, то есть для всех украинских пенсионеров.

Стоимость стажа рассчитывается по формуле: 22% от минимальной зарплаты умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество недостающих месяцев.

За один год пенсии коэффициент – 2, за два года – 1,8, за три – 1,6 и дальше уменьшается на несколько сотых.

Для примера, в настоящее время минимальная зарплата составляет 6700 гривен, а 22% от этой суммы равняется 1474 гривны. То есть, если нужно докупить один год стажа, то за месяц придется выложить 2 948 гривен, а за год — 35 376 гривен.

Платежи можно вносить как частями, так и разово.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько необходимо иметь страхового стажа пенсионерам, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.