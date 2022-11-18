Частині українців можуть припинити платити пенсії: хто в зоні ризику

Виплати можуть бути припинені у кількох випадках

У зв’язку з повномасштабною війною багато українців заради власної безпеки змушені були виїхати за кордон. У зв’язку з цим є актуальним питання про те, як відбуваються виплати пенсій цим людям і чи не будуть вони зупинені.

Згідно із законодавством України, пенсійні виплати відбуваються щомісяця. Проте є окремі випадки, коли нарахування пенсій може бути припинено. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Є певна система моніторингу, яка запобігає надмірним виплатам. Це означає, що у випадку, якщо пенсію ніхто не забирає і при цьому термін банківської картки минув, виплату автоматично буде переведено на "Укрпошту".

Якщо пенсіонер не забирає виплату на пошті понад півроку, нарахування пенсії буде припинено до з’ясування обставин.

Якщо людина не знімає зі своєї банківської картки пенсію більше року, виплати також будуть призупинені. Проте поновити їх можна на підставі особистої заяви пенсіонера.

Зазначається, що заборгованість з неотриманої пенсії можна отримати лише за три минулі роки. При цьому відразу буде виплачено лише годину суми (не більше ніж за 12 місяців, а решта грошей приходитиме щомісяця частинами (сума не перевищуватиме місячний розмір пенсії).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у грудні 2022 року в Україні буде підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. У зв’язку з цим деяким категоріям українців слід очікувати на підвищення пенсії.