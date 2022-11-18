Части украинцев могут перестать платить пенсии: кто в зоне риска

Выплаты могут быть приостановлены в нескольких случаях

В связи с полномасштабной войной многие украинцы ради собственной безопасности были вынуждены уехать за границу. В связи с этим актуальным является вопрос о том, как происходят выплаты пенсий этим людям и не будут ли они остановлены.

Согласно законодательству Украины, пенсионные выплаты происходят каждый месяц. Однако есть отдельные случаи, когда начисления пенсий могут быть приостановлены. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Есть определенная система мониторинга, которая предотвращает чрезмерные выплаты. Это означает, что в случае, если пенсию никто не забирает и при этом срок банковской карты истек, выплата автоматически будет переведена на "Укрпочту".

Если пенсионер не забирает выплату на почте более чем полгода, начисления пенсии будут приостановлены до выяснения обстоятельств.

В случае, если человек не снимает со своей банковской карты пенсию больше года, выплаты также будут приостановлены. Однако восстановить их можно на основании личного заявления пенсионера.

Отмечается, что задолженность по неполученной пенсии можно получить не более чем за три прошедших года. При этом сразу будет выплачена только час суммы (не более чем за 12 месяцев, а остальная часть денег будет приходить ежемесячно по частям (сумма не будет превышать месячный размер пенсии).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в декабре 2022 в Украине будет повышен прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В связи с этим некоторым категориям украинцев следует ожидать повышения пенсии.