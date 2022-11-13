Кабмин ужесточил правила пересечения границы: с какой справкой больше нельзя выехать

Опубликован новый список документов, которые необходимо иметь с собой на границе определённой категории украинцев

С начала полномасштабной войны в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Однако есть несколько категорий, которые являются исключением и могут покинуть территорию страны. Для одной из них был изменен перечень документов, которые нужно иметь при себе на границе.

Речь идет о людях с инвалидностью, которые входят в список исключений и могут выезжать из Украины. Кабмин исключил из списка необходимых для них документов справку МСЭК. Таким образом, теперь люди с инвалидностью не имеют права пересекать границу на основании этой справки. Вместо этого необходимо будет предоставить другие документы. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Справка МСЭК содержит информацию о группе и причине инвалидности, сроке установления инвалидности, выводе об условиях и характере труда, рекомендованных мерах по восстановлению трудоспособности, которые являются обязательными для предприятий, учреждений и организаций. Но в то же время она не содержит информации, которая позволяет идентифицировать личность. В связи с этим имеются риски подделки этого документа.

Как заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, война вызвала желание у некоторых мужчин "подработать" на запрете выезда за границу. Чтобы не допустить подобных махинаций, было принято решение убрать из перечня спавку МСЭК.

Какие документы нужны с собой на границе людям с инвалидностью:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности;

или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Напомним, что в Украине расширили списки для выезда за границу. Теперь еще несколько категорий мужчин смогут покинуть страну. Адвокат Денис Соловей рассказал, кто сможет выехать за пределы Украины.