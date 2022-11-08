Выезд мужчин за границу: какие категории граждан могут покидать Украину

Юрист назвал категории граждан, которые могут покидать Украину во время военного положения

В связи с полномасштабным вторжением в Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация. На этот период мужчинам призывного возраста (18-60 лет) был ограничен выезд за пределы нашей страны. Однако в этих правилах есть исключение.

Как пишет РБК-Украина, ссылаясь на юриста Дениса Соловья, исключения распространяются на граждан, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу и уведомление о зачислении на специальный военный учет. Также пересекать границу могут и мужчины, у которых имеется заключение военной-медицинской комиссии о непригодности.

Выезд мужчин за границу во время военного положения - кому можно

Сообщается, что ограничения на выезд за границу не распространяются на вас, если на вашем содержании находится трое или более несовершеннолетних детей или если вы самостоятельно воспитываете ребёнка до 18 лет или с инвалидностью.

Как рассказал юрист, ранее мужчинам сопровождающим лиц с инвалидностью, разрешалось уехать только один раз во время действия военного положения. Но с 27 сентября начали действовать изменения, благодаря которым теперь мужчины могут выезжать за границу к лицам с инвалидностью и нуждающимся в постоянном уходе, детям с инвалидностью или определенного перечня болезней, за которыми они ухаживают, если дети состоят на консульском учете.

Также выезд за границу не запрещен, если мужчина является опекуном, усыновителем ребёнка, чьи родственники погибли или пропали без вести во время АТО/ООС.

По словам Дениса Соловья, на законодательном уровне был принят ряд изменений, позволивших выезд следующим категориям лиц:

участникам боевых действий для лечения и реабилитации;

военным, что проходят подготовку за границей;

морякам, если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;

культурным деятелем если целью выезда является благотворительный сбор или представления Украины на международном уровне;

спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

работникам железнодорожного транспорта;

водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, которые имеют соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водителям-волонтерам, в том случае когда они перевозят грузы для армии Украины, медицинские грузы или гуманитарку.

Однако важно отметить, что лица из каждой категории этих граждан при пересечении границы должны иметь с собой список подтверждающих документов, которые подтверждают цель поездки.

Напомним, ранее мы писали о том как можно выехать из Украины с детьми и какие документы могут понадобится на границе.