Виїзд чоловіків за кордон: які категорії громадян можуть залишати Україну

Юрист назвав категорії громадян, які можуть залишати Україну під час воєнного стану

У зв’язку з повномасштабним вторгненням в Україні продовжує діяти загальна мобілізація. На цей період чоловікам призовного віку (18-60 років) було обмежено виїзд за межі нашої країни. Однак у цих правилах є виняток.

Як пише РБК-Україна, посилаючись на юриста Дениса Солов’я, винятки поширюються на громадян, які мають відстрочку від призову на військову службу та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік. Також перетинати кордон можуть і чоловіки, які мають висновок військово-медичної комісії про непридатність.

Виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану – кому можна

Повідомляється, що обмеження на виїзд за кордон не поширюються на вас, якщо на вашому утриманні троє або більше неповнолітніх дітей або якщо ви самостійно виховуєте дитину до 18 років або з інвалідністю.

Як розповів юрист, раніше чоловікам, які супроводжували осіб з інвалідністю, дозволялося виїхати лише один раз під час дії військового стану. Але з 27 вересня почали діяти зміни, завдяки яким тепер чоловіки можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю та тих, хто потребує постійного догляду, дітей з інвалідністю або певного переліку хвороб, яких вони доглядають, якщо діти перебувають на консульському обліку.

Також виїзд за кордон не заборонено, якщо чоловік є опікуном, усиновлювачем дитини, чиї родичі загинули або зникли безвісти під час АТО/ООС.

За словами Дениса Солов’я, на законодавчому рівні було прийнято низку змін, що дозволили виїзд наступним категоріям осіб:

учасникам бойових дій для лікування та реабілітації;

військовим, що проходять підготовку за кордоном;

морякам, якщо вони прямують працювати на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких судів чи проходженні практичної підготовки на судах;

культурним діячем, якщо метою виїзду є благодійний збір чи подання України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, якщо вони перевозять вантажі для армії України, медичні вантажі або гуманітарку.

Однак важливо зазначити, що особи з кожної категорії цих громадян при перетині кордону повинні мати з собою список документів, що підтверджують, які підтверджують мету поїздки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як можна виїхати з України з дітьми і які документи можуть знадобитися на кордоні.