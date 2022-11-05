Мобілізація в Україні 2022 року: на який термін можуть забрати до армії
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Скільки мають служити українці у разі призову до лав ЗСУ чи інших формувань
В Україні продовжується загальна мобілізація. З моменту початку повномасштабної війни багатьох громадян почало цікавити питання про те, скільки їм потрібно буде служити у разі призову до лав Збройних сил.
Усього мобілізація буває двох видів – загальна чи часткова. При цьому проводитися вона може як приховано так і відкрито.
Як пише видання Факти, згідно із законами України, загалом терміни строкової військової служби складає:
- до 18 місяців — для матросів, солдатів, сержантів та старшин, які проходять строкову службу у ЗСУ чи інших формуваннях;
- до 12 місяців — для громадян, які мають ступінь магістра.
Мобілізовані на військову службу українці мають відслужити:
- Офіцери, які проходять службу по призову — до 18 місяців;
- Військовослужбовці, які проходять військову службу по призову під час мобілізації, на особливий період — до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
- Резервисти, які проходять військову службу в особливий період, мають прослужити термін, визначений рішенням Верховного головнокомандувача ЗСУ.
Скільки служать за контрактом:
- Рядові — до трьох років;
- Сержанти та старшини – до п’яти років;
- Курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі чи військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.
Офіцерський склад:
- Військові, які закінчили вищі військові навчальні заклади — час навчання у вищому військовому навчальному закладі або навчальному підрозділі вищого навчального закладу;
- Ті, хто закінчив ВНЗ, а також військові навчальні підрозділи установ вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (спеціальностями льотного складу авіації — 10 років; іншими спеціальностями — п’ять років);
- Українці, яким надали первинні військові звання після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестації осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу служитимуть від двох до п’яти років;
- Інші категорії – від одного до п’яти років.
При цьому термін проходження служби може бути продовжений згідно з новим контрактом:
- для рядових — 3 роки;
- для сержантів та старшин – 3 – 5 років.
- офіцери віком від 5 до 10 років.
Зазначимо, що продовжити контракт можна лише за згодою військовослужбовця.
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