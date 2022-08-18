Видача повісток за порушення: у ЗСУ пояснили, чому це не є покаранням

У ЗСУ не вважають людей, що порушили комендантську годину, злочинцями

В Україні триває загальна мобілізація, яку днями Верховна Рада продовжила до 21 листопада, і, відповідно, поліція продовжує вручати повістки порушникам різних норм та законів. Наприклад, у червні під час облави по клубах Києва запрошення до військкоматів отримали 219 чоловіків. Навколо цієї практики точаться дискусії. Зокрема міністр оборони Олексій Резніков не раз казав, що не вітає роздачу повісток в якості покарання. Разом з тим у ЗСУ це і не називають покаранням.

Практику прокоментував виданню Liga.net начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач. Він визнав, що саме так виглядає вручення виклику до територіального центру комплектування, але насправді покаранням, як таким, воно не є. "Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут", — пояснив Горбач.

Він також додав, ще то, що люди порушили комендантську годину у клубі, або вчинили інше дрібне правопорушення, не означає, що вони мають погані моральні якості чи взагалі є злочинцями. "Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили", — додав військовий.

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Горбач також прокоментував вручення повісток чоловікам, які ще навесні евакуювались зі східних регіонів України на захід. За його словами, статистика свідчить – їм вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях: "Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими", — додав полковник.

Як повідомляв "Телеграф", Горбач також назвав умову, за якої Міноборони припинить роздавати повістки у громадських місцях.