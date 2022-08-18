Выдача повесток за нарушения: в ВСУ объяснили, почему это не наказание

В ВСУ не считают людей, нарушивших комендантский час, преступниками

В Украине продолжается общая мобилизация, которую на днях Верховная Рада продлила до 21 ноября, и, соответственно, полиция продолжает вручать повестки нарушителям разных норм и законов. Например, в июне во время облавы по клубам Киева приглашения в военкоматы получили 219 мужчин. Вокруг этой практики ведутся дискуссии. В частности, министр обороны Алексей Резников не раз говорил, что не приветствует раздачу повесток в качестве наказания. Вместе с тем, в ВСУ это и не называют наказанием.

Практику прокомментировал изданию Liga.net начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. Он признал, что именно так выглядит вручение вызова в территориальный центр комплектования, но на самом деле наказанием как таковым оно не является. "Просто некоторые начальники территориальных центров, скажем так, ищут самый эффективный способ вручить повестку. Мы же не идем на рыбалку в место, где рыба не ловится? Так и здесь", — пояснил Горбач.

Он также добавил, что еще то, что люди нарушили комендантский час в клубе, или совершили другое мелкое правонарушение, не означает, что они имеют плохие моральные качества или вообще являются преступниками. "Это может быть абсолютно адекватный человек. Просто не он сам пришел в территориальный центр, а его пригласили", — добавил военный.

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Горбач также прокомментировал вручение повесток мужчинам, которые еще весной эвакуировались из восточных регионов Украины на запад. По его словам, статистика свидетельствует — им вручили в разы меньше повесток, чем зарегистрированным в западных областях: "Хотя субъективные впечатления могут быть другими", — добавил полковник.

Как сообщал "Телеграф", Горбач также назвал условие, при котором Минобороны перестанет раздавать повестки в общественных местах.