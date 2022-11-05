Мобилизиция в Украине 2022: на какой срок могут забрать в армию

Сколько должны служить украинцы в случае призыва в ряды ВСУ или других формирований

В Украине продолжается общая мобилизация. С момента начала полномасштабной войны многих граждан начали интересовать вопросы о том, сколько им нужно будет служить в случае призыва в ряды Вооруженных сил.

Всего мобилизация бывает двух видов — общей или частичной. При этом, проводиться она может, как скрыто так и открыто.

Как пишет издание Факты, согласно законам Украины, в общей сложности сроки срочной военной службы составляет:

до 18 месяцев — для матросов, солдат, сержантов и старшин, которые проходят срочную службу в ВСУ или других формированиях;

до 12 месяцев — для граждан, имеющих степень магистра.

Мобилизованные на военную службу украинцы должны отслужить:

Офицеры, проходящие службу по призыву — до 18 месяцев;

Военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

Резервисты, проходящие военную службу в особый период, должны прослужить срок, определенный решением верховного главнокомандующего ВСУ.

Сколько служат по контракту:

Рядовые — до трех лет;

Сержанты и старшины — до пяти лет;

Курсанты высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений — время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Офицерский состав:

Военные, окончившие высшие военные учебные заведения — время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения;

Окончившие ВВУЗ, а также военные учебные подразделения учреждений высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели (специальностями летного состава авиации — 10 лет; другими специальностями — пять лет);

Украинцы, которым присвоили первичные воинские звания после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса будут служить от двух до пяти лет;

Другие категории — от одного до пяти лет.

При этом, срок прохождения службы может быть продлен согласно новому контракту:

для рядовых — 3 года;

для сержантов и старшины — 3 — 5 лет.

офицеры от 5 до 10 лет.

Отметим, что продлить контракт можно только с согласия самого военнослужащего.

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