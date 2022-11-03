Мобилизация в Украине: какие категории граждан не попадают под призыв

В Украине проходит вторая волна мобилизации

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть и категории граждан, которых не заберут на военную службу.

Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация в стране проходит в четыре волны.

Первая — это оперативный резерв. Призвать могут бывших военнослужащих младше 40 лет, отслуживших в армии и имеющих боевой опыт.

Вторая волна — бывшие военные, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту, но не попали в первую волну.

Третья — офицеры запаса, выпускники военной кафедры.

Четвертая волна — призыв всех граждан от 18 до 60 лет, не имеющих ограничений по состоянию здоровья.

Категории граждан, которые не подлежат мобилизации:

Люди с инвалидностью или те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к службе по состоянию здоровья.

Студенты, научные и научно-педагогические работники высшего и профессионального высшего образования, педагоги учреждений общего среднего образования (школа, гимназия, лицей и т.д.).

Украинцы, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.

Многодетные мужчины и женщины (трое или больше несовершеннолетних детей);

Граждане, которые ухаживают за лицами, нуждающимися в постоянной заботе.

Родители-одиночки, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка;

Родители, на воспитании которых ребенок с инвалидностью подгруппы А, с инвалидностью III-IV группы, или ребенок в возрасте от 18 до 23 лет с инвалидностью I или II группы.

Мужчины и женщины, имеющие статус опекунов и приемных родителей;

Граждане, чьи близкие родственники (сын, дочь, муж, жена, отец, мать, дедушка, бабушка, брат, сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях.

Женщины и мужчины, имеющих несовершеннолетнего ребенка и мужчину (жену), проходящего военную службу.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Иван Либерман рассказал, чего ждать от третьей и четвертой волн мобилизации в Украине.

Также "Телеграф" писал о том, могут ли взять неработающих украинок на военный учет.