Мобилизация в Украине продолжается: юрист объяснил, как и где могут вручать повестки

Украинцам продолжают выдавать повестки

В ходе всеобщей мобилизации, которая продолжается в Украине, на военную службу призывают мужчин от 18 до 60 лет. Повестки призывникам могут выдавать даже в самых неожиданных местах и законом это не запрещено.

Юрист Ростислав Небельский в интервью "НВ" подробно рассказал о том, как и где украинцам могут вручать повестки на военную службу. По его словам, выдать их могут в абсолютно любом месте, а не только, например, по месту жительства. В законе четко не указано, где конкретно должна происходить выдача повестки.

Вручением документа занимаются работники ТЦКСП или эта процедура проводится через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций и т.д.

Эксперт отметил, что повестка должна быть вручена лично или же уполномоченные лица должны составить акт об отказе от её получения с подписями свидетелей.

Также Нобельский добавил, что если при призывнике заполняется пустой бланк повестки, это является нарушением. Не имеют права и увозить его куда-либо против воли ни работники центров комплектования, ни представители правоохранительных органов.

Напомним, что адвокат Виталий Гаделия рассказал, какое наказание может ожидать мужчин за неявку в военкомат по повестке.

Также издание "Телеграф" сообщало, что в Верховном Суде объяснили, можно ли обжаловать вручение повестки.