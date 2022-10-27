Мобилизация продолжается: украинцам объяснили, можно ли обжаловать вручение повестки

Подобное дело уже было рассмотрено в Верховном Суде

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается и получить повестку на военную службу могут все мужчины от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий. При этом вручение повесток бывают даже в самых неожиданных местах — в парках, магазинах, пляжах, или даже по телефону. Стало известно, можно ли обжаловать в суде её вручение.

Повестка — это документ, который является средство оповещения гражданина о необходимости выполнения воинской обязанности перед законом. Она не может быть обжаловала ни в одном суде, сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Так, истец обжаловал приказ об обязательстве явиться в пункт сбора после вручения ему повестки. Однако суды первой и апелляционной инстанций отказались открывать производство, обосновывая решение тем, что данный спор не относится к юрисдикции административных судов.

"По сути, обжалованная истцом повестка, составленная ответчиком во исполнение законодательства по вопросам воинского долга и врученная истцу, является решением или действием субъекта властных полномочий в понимании КАС Украины", — говорится в сообщении.

ВС, пересмотрев спор по кассационной жалобе истца, оставил решения судов без изменений.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что военком ответил, могут ли в Украине мобилизовать по телефону.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, в каких случаях возможно повторное вручение повестки призывникам.