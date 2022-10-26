Могут ли в Украине мобилизовать по телефону: ответ военкома

Украинцам могут приходить сообщения о призыве по телефону

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. Военнообязанные могут получить повестку не только лично — на улице или по своему месту жительства, а и по телефону.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки (ранее – военкомата), полковник Юрий Максымив в интервью ТСН рассказал, является ли способ вручения повестки через телефонный звонок допустимым.

Так, по его словам, данная процедура действительно может проводиться таким образом. Однако сам призыв — это юридическая процедура.

"Это решение начальника ТЦК, оформляемое соответствующим приказом. То есть медицинское освидетельствование, профессионально-психологический отбор и призыв", — сказал полковник.

Также он отметил, что повестки могут вручать и в магазинах, торговых центрах и на блокпостах, потому как запретов на место вручения нет. В законодательстве не указывается, что повестка может быть вручена человеку, к примеру, только по адресу его проживания или же на его работе. Таким образом полученная даже в самом неожиданном месте повестка будет действующей.

Ранее издание "Телеграф" сообщало, что украинцам рассказали, в каких случаях возможное повторное вручение повестки.

Также новостной портал "Телеграф" писал, что эксперт объяснил, насколько законно вручение повесток во время мобилизационных рейдов