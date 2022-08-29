Повторное вручение повестки призывникам: украинцам рассказали, в каких случаях это возможно

Военнослужащих могут таким образом вызвать на комиссию или уточнять данные о них

Общая мобилизация в Украине продолжается, а это значит, что вызовы в военкомат могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Известны случаи, когда центры комплектования выписывают на одного призывника сразу несколько повесток. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.

Могут ли вручать повестки повторно?

Такая практика существует в Украине, говорит юрист. Обычно повторные повестки посылают в случае, если лицо при определенных обстоятельствах не получило первую.

"Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК, чтобы установить пригодность к службе", — пояснил Ростислав Кравец.

Юрист также добавил, что повторные повестки могут направлять и тогда, когда призывнику ее не вручили лично или военнообязанный не явился в военкомат на время, которое ему было назначено.

Есть ли наказание за неявку в военкомат?

Отказ лиц призывного возраста идти в военкомат после того, как была вручена повестка, расценивается как уклонение от военной службы. За это в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Юрист отметил, что неявка в ТЦК (территориальный центр комплектования) в назначенное время наказывается штрафом от 3400 до 5100 гривен. После этого военнообязанного доставляют в центр уже принудительно.

А уклоняющимся от призыва лицам по статье 336 Уголовного кодекса Украины грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

"Однако даже уплата штрафа или арест не освобождают военнообязанного от мобилизации", – резюмировал юрист.

Ранее "Телеграф" сообщал, в каких случаях призывник может законно отказаться от повестки в военкомат и его за это не накажут.