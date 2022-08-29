Повторне вручення повістки призовникам: українцям розповіли, у яких випадках це можливо

Військкомати можуть таким чином викликати на комісію чи уточнювати дані про них

Загальна мобілізація в Україні триває, а це означає, що виклики до військкомату можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Трапляються випадки, коли центри комплектування виписують на одного призовника одразу кілька повісток. Про це розповів юрист Ростислав Кравець.

Чи можуть вручати повістки повторно?

Така практика в Україні існує, каже юрист. Зазвичай, повторні повістки надсилають у випадку, якщо особа за певних обставин не отримала першу.

"Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби", — пояснив Ростислав Кравець.

Юрист також додав, що повторні повістки можуть направляти й тоді, коли призовнику її не вручили особисто, або військовозобов'язаний не з'явився у військкомат у час, на який йому було призначено.

Чи є покарання за неявку до військкомату?

Відмова осіб призовного віку йти у військкомат після того, як була вручена повістка, розцінюється як ухилення від військової служби. За це в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Юрист зазначив, що неявка до ТЦК (територіального центру комплектування) у призначений час карається штрафом від 3400 до 5100 гривень. Після цього військовозобов'язаного доставляють у центр вже примусово.

А особам, які ухиляються від призову, за статтею 336 Кримінального кодексу України загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

"Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації", – резюмував юрист.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у яких випадках призовник може законно відмовитися від повістки до військкомату і його за це не покарають.