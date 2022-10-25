Мобилизационные рейды в Украине: эксперт объяснил, насколько законно вручение повесток во время них

Соответствующие органы могут проводить рейды даже во время комендантского часа

Общая мобилизация, объявленная на фоне военного положения в Украине, все еще продолжается — в ряды армии могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Во время масштабного призыва сотрудники центров комплектования могут проводить мобилизационные рейды, в частности во время комендантского часа.

Об этом в комментарии ТСН сообщил руководитель Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов.

По его словам, рейды во время комендантского часа — явление необходимое, ведь несколько проверок показали, что многие граждане не соблюдают установленные правила. При этом мужчины нарушают еще и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности.

"Например, были граждане, которые не состояли на военном учете, не являлись в военкоматы после оповещения", — отметил полковник.

Он пояснил, что вручение повесток в военкоматы в общественных местах вполне законно и никакого запрета на этот счет нет. Поэтому граждане, получившие вызов в центры комплектования, должны прибыть в целях уточнения биографических и учетных сведений.

"То есть фамилия, имя, отчество, состав семьи, домашний адрес, номер телефона, специальность, место работы, есть ли основания, которые могут дать право на отсрочку от призыва по мобилизации. Если выясняется, что отсрочки нет, то обязательно проводится медицинское освидетельствование. Если во время прохождения осмотра гражданин заявляет о болезнях и подтверждает документами, то направляется к семейному врачу, который в свою очередь направляет к профильному специалисту. В зависимости от окончательного заключения, гражданин признается либо годным, либо негодным, либо ограниченно годным", — добавил руководитель Киевского городского центра комплектования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут расширить список призывников. Нардепы предлагают мобилизовать мужчин с инвалидностью третьей степени. Также мы писали, можно ли отказаться от повестки в армию на работе.