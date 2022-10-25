Мобілізаційні рейди в Україні: експерт пояснив, на скільки законним є вручення повістки під час них

Відповідні органи можуть проводити рейди навіть під час комендантської години

Загальна мобілізація, яку оголосили на тлі воєнного стану в Україні, все ще триває — до лав армії можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Під час масштабного призову співробітники центрів комплектування можуть проводити мобілізаційні рейди, зокрема, під час комендантської години.

Про це повідомив у коментарі ТСН керівник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів.

За його словами, рейди під час комендантської години — явище необхідне, адже кілька перевірок показали, що багато громадян не дотримуються встановлених правил. При цьому чоловіки порушують ще й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов'язок.

"Наприклад, виявлялися громадяни, які не перебували на військовому обліку, не з’являлися до військкоматів після оповіщення", — зазначив полковник.

Він пояснив, що вручення повісток до військкоматів у громадських місцях є цілком законним і жодної заборони стосовно цього немає. Тому громадяни, які отримали виклик до центрів комплектування, мають прибути для уточнення біографічних та облікових відомостей.

"Тобто прізвище, ім’я, по батькові, склад сім’ї, домашня адреса, номер телефону, спеціальність, місце роботи, чи є підстави, які можуть дати право на відстрочку від призову по мобілізації. Якщо з’ясовується, що відстрочки немає, то обов’язково проводиться медичний огляд. Якщо під час проходження огляду громадянин заявляє про хвороби та підтверджує документами, то направляється до сімейного лікаря. Той, своєю чергою, направляє до профільного фахівця. В залежності від остаточного висновку, громадянин визнається або придатним, або непридатним, або обмежено придатним", — додав керівник Київського міського центру комплектування.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть розширити список призовників. Нардепи пропонують мобілізувати чоловіків, котрі мають інвалідність третього ступеня. Також ми писали, чи можна відмовитися від повістки до армії на роботі.