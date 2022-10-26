Чи можуть в Україні мобілізувати телефоном: відповідь військкома

Українцям можуть надходити повідомлення про заклик по телефону

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Військовозобов’язані можуть отримати повістку не лише особисто — на вулиці чи за місцем проживання, а й телефоном.

Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату), полковник Юрій Максимів в інтерв’ю ТСН розповів, чи є спосіб вручення повістки через телефонний дзвінок допустимим.

Так, за його словами, дана процедура справді може проводитись таким чином. Однак сам заклик – це юридична процедура.

"Це рішення начальника ТЦК, яке оформляється відповідним наказом. Тобто медичний огляд, професійно-психологічний добір та заклик", — сказав полковник.

Також він зазначив, що повістки можуть вручати й в магазинах, торгових центрах та на блокпостах, бо заборони на місце вручення немає. У законодавстві не вказується, що повістка може бути вручена людині, наприклад, лише за адресою її проживання або на його роботі. Таким чином отримана навіть у найнесподіванішому місці повістка буде чинною.

Раніше видання "Телеграф" повідомляло, що українцям розповіли, у яких випадках можливе повторне вручення повістки.

Також портал новин "Телеграф" писав, що експерт пояснив, наскільки законне вручення повісток під час мобілізаційних рейдів.