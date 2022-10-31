Мобилизация женщин в Украине: могут ли взять неработающих украинок на военный учет

Юристка объяснила, что ждет женщин, не имеющих работы

С октября большинство украинских женщин получили право становиться на военный учет, однако есть и определенные исключения, когда украинки должны посетить военкомат в обязательном порядке. Это касается женщин, работающих фармацевтами, реабилитологами, биоинженерами, учеными, стоматологами, операторами медоборудования и т.д. А что касается представительниц прекрасной половины человечества, которые на момент войны в стране остались неработающими?

Как рассказала юрист общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, в Украине закон предусматривает два варианта для взятия на военный учет: наличие профессии из перечня обязательных или наличие специального образования из этого же перечня.

По ее словам, недавно принятый закон о военном учете в Украине женщин по специальностям, касается и тех украинок, которые никогда не работали по специальности, но имеют соответствующее образование.

Она также добавила, что даже при условии, что на момент войны в стране женщина не имеет работы или работает на другой должности, однако имеет ту специальность, которая входит в перечень обязательных, она имеет право встать на военный учет и защищать государство от русского агрессора наравне с другими.

Ранее "Телеграф" сообщал, должны ли украинские девушки-студентки становиться на военный учет в рамках общей мобилизации в стране, объявленной в связи с вооруженной агрессией россии.

Также напомним, как в Министерстве обороны объяснили, будет ли распространяться запрет о выезде за границу для военнообязанных женщин.