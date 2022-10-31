Мобілізація жінок в Україні: чи можуть взяти непрацюючих українок на військовий облік

Юристка пояснила, що чекає на жінок, які не мають роботи

З жовтня переважна більшість українських жінок отримала право ставати на військовий облік, проте є й певні винятки, коли українки повинні відвідати військкомат в обов'язковому порядку. Це стосується жінок, які працюють фармацевтами, реабілітологами, біоінженерками, науковцями, стоматологами, оператори медобладнання тощо. А що ж стосується представниць прекрасної половини людства, які на момент війни в країні залишилися непрацюючими?

Як розповіла юристка громадської організації "Юридична сотня" Марія Звягінцева, в Україні закон передбачає два варіанти для взяття на військовий облік: наявність професії з переліку обов'язкових або наявність спеціальної освіти з цього ж переліку.

За її словами, нещодавно ухвалений закон щодо військового обліку в Україні жінок за спеціальностями, стосується й тих українок, які ніколи не працювали за спеціальністю, проте мають відповідну освіту.

Вона також додала, що, навіть при умові, що на момент війни в країні жінка не має роботи або працює на іншій посаді, проте має ту спеціальність, яка входить до переліку обов'язкових, вона має право стати на військових облік і боронити державу від російського агресора на рівні з іншими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи повинні українські дівчата-студентки ставати на військовий облік у рамках загальної мобілізації в країні, що була оголошена у зв'язку зі збройною агресією росії.

Також нагадаємо, як у Міністерстві оборони пояснили, чи поширюватиметься заборона щодо виїзду за кордон для військовозобов'язаних жінок.