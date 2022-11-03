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Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підпадають під призов

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 03 листопада 2022, 16:37
Мобілізація в Україні

В Україні проходить друга хвиля мобілізації

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте є й категорії громадян, яких не заберуть на військову службу.

Згідно з нормами українського законодавства, мобілізація в країні проходить у чотири хвилі.

Перша – це оперативний резерв. Призвати можуть колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які відслужили в армії та мають бойовий досвід.

Друга хвиля — колишні військові, які проходили термінову службу до 2014 року або служили за контрактом, але не потрапили до першої хвилі.

Третя – офіцери запасу, випускники військової кафедри.

Четверта хвиля — призов усіх громадян віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень щодо стану здоров’я.

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації:

  • Люди з інвалідністю або ті, хто був визнаний медкомісією, тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я.
  • Студенти, наукові та науково-педагогічні працівники вищої та професійної вищої освіти, педагоги закладів загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо).
  • Українці, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
  • Багатодітні чоловіки та жінки (троє або більше неповнолітніх дітей);
  • Громадяни, які доглядають осіб, які потребують постійної турботи.
  • Батьки-одиначки, які виховують неповнолітню дитину;
  • Батьки, на вихованні яких дитина з інвалідністю підгрупи А, з інвалідністю ІІІ-ІV групи, або дитина віком від 18 до 23 років з інвалідністю І чи ІІ групи.
  • Чоловіки та жінки, які мають статус опікунів та прийомних батьків;
  • Громадяни, чиї близькі родичі (син, дочка, чоловік, дружина, батько, мати, дідусь, бабуся, брат, сестра) загинули чи зникли безвісти за участю у бойових діях.
  • Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокат Іван Ліберман розповів, чого чекати від третьої та четвертої хвиль мобілізації в Україні.

Також "Телеграф" писав про те, чи можуть взяти непрацюючих українок на військовий облік.

Теги:
#Україна #Армія #Заклик #Мобілізація