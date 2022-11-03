Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підпадають під призов

В Україні проходить друга хвиля мобілізації

Загальна мобілізація в Україні продовжується. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте є й категорії громадян, яких не заберуть на військову службу.

Згідно з нормами українського законодавства, мобілізація в країні проходить у чотири хвилі.

Перша – це оперативний резерв. Призвати можуть колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які відслужили в армії та мають бойовий досвід.

Друга хвиля — колишні військові, які проходили термінову службу до 2014 року або служили за контрактом, але не потрапили до першої хвилі.

Третя – офіцери запасу, випускники військової кафедри.

Четверта хвиля — призов усіх громадян віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень щодо стану здоров’я.

Категорії громадян, які не підлягають мобілізації:

Люди з інвалідністю або ті, хто був визнаний медкомісією, тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я.

Студенти, наукові та науково-педагогічні працівники вищої та професійної вищої освіти, педагоги закладів загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо).

Українці, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.

Багатодітні чоловіки та жінки (троє або більше неповнолітніх дітей);

Громадяни, які доглядають осіб, які потребують постійної турботи.

Батьки-одиначки, які виховують неповнолітню дитину;

Батьки, на вихованні яких дитина з інвалідністю підгрупи А, з інвалідністю ІІІ-ІV групи, або дитина віком від 18 до 23 років з інвалідністю І чи ІІ групи.

Чоловіки та жінки, які мають статус опікунів та прийомних батьків;

Громадяни, чиї близькі родичі (син, дочка, чоловік, дружина, батько, мати, дідусь, бабуся, брат, сестра) загинули чи зникли безвісти за участю у бойових діях.

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокат Іван Ліберман розповів, чого чекати від третьої та четвертої хвиль мобілізації в Україні.

Також "Телеграф" писав про те, чи можуть взяти непрацюючих українок на військовий облік.