Мобілізація в Україні: які категорії громадян не підпадають під призов
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В Україні проходить друга хвиля мобілізації
Загальна мобілізація в Україні продовжується. Призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте є й категорії громадян, яких не заберуть на військову службу.
Згідно з нормами українського законодавства, мобілізація в країні проходить у чотири хвилі.
Перша – це оперативний резерв. Призвати можуть колишніх військовослужбовців віком до 40 років, які відслужили в армії та мають бойовий досвід.
Друга хвиля — колишні військові, які проходили термінову службу до 2014 року або служили за контрактом, але не потрапили до першої хвилі.
Третя – офіцери запасу, випускники військової кафедри.
Четверта хвиля — призов усіх громадян віком від 18 до 60 років, які не мають обмежень щодо стану здоров’я.
Категорії громадян, які не підлягають мобілізації:
- Люди з інвалідністю або ті, хто був визнаний медкомісією, тимчасово непридатним до служби за станом здоров’я.
- Студенти, наукові та науково-педагогічні працівники вищої та професійної вищої освіти, педагоги закладів загальної середньої освіти (школа, гімназія, ліцей тощо).
- Українці, залучені до роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях.
- Багатодітні чоловіки та жінки (троє або більше неповнолітніх дітей);
- Громадяни, які доглядають осіб, які потребують постійної турботи.
- Батьки-одиначки, які виховують неповнолітню дитину;
- Батьки, на вихованні яких дитина з інвалідністю підгрупи А, з інвалідністю ІІІ-ІV групи, або дитина віком від 18 до 23 років з інвалідністю І чи ІІ групи.
- Чоловіки та жінки, які мають статус опікунів та прийомних батьків;
- Громадяни, чиї близькі родичі (син, дочка, чоловік, дружина, батько, мати, дідусь, бабуся, брат, сестра) загинули чи зникли безвісти за участю у бойових діях.
- Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що адвокат Іван Ліберман розповів, чого чекати від третьої та четвертої хвиль мобілізації в Україні.
Також "Телеграф" писав про те, чи можуть взяти непрацюючих українок на військовий облік.