Загальна мобілізація в Україні: адвокат розповів, чого чекати від третьої та четвертої хвиль

Наразі в Україні триває друга хвиля мобілізації

На тлі воєнного стану в Україні продовжили термін загальної мобілізації, а це означає, що до лав армії можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 60 років. Відбувається це у чотири поступові хвилі, у ході розгортання яких призивають різні категорії громадян.

За словами адвоката Івана Лібермана, наразі в Україні триває друга хвиля мобілізації. Під час неї до лав армії призивають чоловіків, які до 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом, але у першу хвилю, коли мобілізували колишніх військовослужбовців з досвідом служби в армії, не потрапили.

Друга хвиля мобілізації в Україні почалася 15 березня, а 15 серпня цього року Верховна Рада ухвалила рішення про її продовження до листопада. При цьому перехід на третю хвилі мобілізації не відбувся. Нагадаємо, що у третю хвилю мобілізують офіцерів запасу та військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри університетів.

Що стосується четвертої хвилі мобілізації, зазначив адвокат, її проводять для доукомплектування війська. Це не означає, що мобілізуватимуть усіх українців "прямо з вулиці".

"Під час четвертої хвилі звертатимуть увагу на тих громадян, які спеціалізуються на професії, яка стикається з тією, яку потрібно укомплектувати", — наголосив Іван Ліберман.

Як приклад він додав, що якщо в підрозділах танкістів не вистачатиме людей, то закликатимуть комбайнерів, трактористів, механіків, адже представників цих професій значно легше навчити керувати танком, бо вони й так всіють керувати великим транспортом.

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