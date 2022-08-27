Коли можна відмовитись від повістки та що буде за ухилення: юрист дав пояснення

Для відмови від повістки мають бути вагомі причини

В Україні після початку вторгнення росії було оголошено загальну мобілізацію, а багатьом військовозобов’язаним почали роздавати повістки. Втім, є ситуації, коли від її отримання можна відмовитись.

Як розповів юрист Ростислав Кравець, слова якого наводять "Факти", є низка причин, що дозволяють військовозобов’язаному відмовитися від отримання повістки.

Зокрема, її можна не брати, якщо вона заповнена некоректно або виписана на інше ім’я.

Крім того, важливо пам’ятати, що документ має вручати лише уповноважена військкоматом особа. Тобто представники ТРО чи поліції вручати їх не можуть.

Також повістку можна не брати у разі відсутності підпису військового комісара чи печатки військкомату.

Юрист каже, що саме тому повістку варто уважно перечитати, перш ніж брати. За словами Кравця, на документі обов’язково мають бути зазначені:

ПІБ;

рік народження та адреса проживання призовника;

місце роботи;

тип повістки;

дату, час та адресу, куди треба з’явитися;

назва установи, друк, підпис, ПІБ керівника військкомату.

У разі відмови від порядку денного складається відповідний акт у присутності свідків, які підтвердять наявність причин для відмови.

Якщо на відмову були вагомі причини, то жодної відповідальності за це не передбачено. Втім, штраф можуть виписати у разі порушення правил військового обліку, він зазвичай становить від 850 до 1700 гривень.

Втім, варто бути готовим, що акт розглянуть у військкоматі та порядок денний прийдуть вручати ще раз.

Як повідомлялося раніше, в Україні задумалися над тим, щоб розширити список громадян, які підлягають мобілізації. Йдеться про законопроєкт, який пропонує оформлювати на службу чоловіків, які мають інвалідність третього ступеня.