Когда можно отказаться от повестки и что будет за уклонение: юрист дал объяснение

Для отказа от повестки должны быть весомые причины

В Украине после начала вторжения россии была объявлена всеобщая мобилизация, а многим военнообязанным начали раздавать повестки. Впрочем, есть ситуации, когда от ее получения можно отказаться.

Как рассказал юрист Ростислав Кравец, слова которого приводят "Факты", есть ряд причин, позволяющих военнообязанному отказаться от получения повестки.

В частности ее можно не брать, если она заполнена некорректно или выписана на другое имя.

Кроме того, важно помнить, что документ должно вручать лишь уполномоченное военкоматом лицо. То есть представители ТРО или полиции вручать их не могут.

Также повестку можно не брать в случае отсутствия подписи военного комиссара или печати военкомата.

Юрист говорит, что именно поэтому повестку стоит внимательно перечитать прежде чем брать. По словам Кравца на документе обязательно должны быть указаны:

ФИО;

год рождения и адрес проживания призывника;

место работы;

тип повестки;

дату, время и адрес, куда надо явиться;

название учреждения, печать, подпись, ФИО руководителя военкомата.

В случае отказа от повестки составляется соответствующий акт в присутствии свидетелей, которые подтвердят наличие причин для отказа.

Если на отказ были весомые причины, то никакой ответственности за это не предусмотрено. Впрочем, штраф могут выписать в случае нарушения правил воинского учета, он обычно составляет от 850 до 1700 гривен.

Впрочем, стоит быть готовым, что акт рассмотрят в военкомате и повестку придут вручать еще раз.

Как сообщалось ранее, в Украине задумались над тем, чтобы расширить список граждан, подлежащих мобилизации. Речь идет о законопроекте, который предлагает оформлять на службу мужчин, имеющих инвалидность третьей степени.