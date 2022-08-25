Собеседование и медосмотр при мобилизации: что нужно знать военнообязанному
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 143
Мужчин осматривает девять врачей
В Украине продолжается общая мобилизация и часть украинских мужчин не подлежат призыву в ряды военных, среди них — восемь категорий родителей. Для тех, кто в перечень исключений не входит, "Телеграф" напоминает, какие документы нужны на собеседование при мобилизации и какие врачи осматривают будущего военного.
Согласно данным "Юридической сотни", первая повестка, которую вручают будущему мобилизованному — оповещение. После нее нужно явиться в центр комплектации (военкомат) либо для прохождения медосмотра, либо для постановки на учет.
В военкомате человек проходит собеседование. На него необходимо взять такие документы:
- военный билет
- паспорт
- характеристика/справка с места работы или учебы
- копия дипломов про образование
- свидетельство про профтехспециальность, права на вождение авто, документы УБД (если есть)
- справка о составе семьи.
Все военнообязанные должны пройти медосмотр и сдать анализы. Осмотр могут как организовать в военкомате, так и направить в поликлинику. Среди специалистов — терапевт, офтальмолог, психиатр и другие. Из анализов обязательны флюорография и исследование мочи и крови. Специфические анализы, такие как кровь на гепатиты и ВИЧ рекомендуют сдать до прохождения медкомиссии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что список бронирований от мобилизации расширяется — в него добавили новые категории граждан. Также с 1 октября на учет должны начать брать женщин, но эксперт считает, что этот процесс будет отложен.