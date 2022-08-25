Собеседование и медосмотр при мобилизации: что нужно знать военнообязанному

Мужчин осматривает девять врачей

В Украине продолжается общая мобилизация и часть украинских мужчин не подлежат призыву в ряды военных, среди них — восемь категорий родителей. Для тех, кто в перечень исключений не входит, "Телеграф" напоминает, какие документы нужны на собеседование при мобилизации и какие врачи осматривают будущего военного.

Согласно данным "Юридической сотни", первая повестка, которую вручают будущему мобилизованному — оповещение. После нее нужно явиться в центр комплектации (военкомат) либо для прохождения медосмотра, либо для постановки на учет.

В военкомате человек проходит собеседование. На него необходимо взять такие документы:

военный билет

паспорт

характеристика/справка с места работы или учебы

копия дипломов про образование

свидетельство про профтехспециальность, права на вождение авто, документы УБД (если есть)

справка о составе семьи.

Все военнообязанные должны пройти медосмотр и сдать анализы. Осмотр могут как организовать в военкомате, так и направить в поликлинику. Среди специалистов — терапевт, офтальмолог, психиатр и другие. Из анализов обязательны флюорография и исследование мочи и крови. Специфические анализы, такие как кровь на гепатиты и ВИЧ рекомендуют сдать до прохождения медкомиссии.

Врачи для медкомиссии военнообязанного

Ранее "Телеграф" сообщал, что список бронирований от мобилизации расширяется — в него добавили новые категории граждан. Также с 1 октября на учет должны начать брать женщин, но эксперт считает, что этот процесс будет отложен.