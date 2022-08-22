Бронь от мобилизации: список категорий существенно расширили

Кроме того, власти хотят разрешить украинцам, не подлежащим мобилизации, идти в армию добровольно

В Украине идет общая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут призвать мужчин от 18 до 60 лет, однако не тех, кого забронировали работодатели. И если раньше в этом списке были только работники органов госвласти и местного самоуправления, а также лица, работавшие во благо ВСУ, то сейчас этот список несколько расширили. Об этом идет речь на сайте Министерства экономики Украины.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже поддержал Кабмин, однако его еще предстоит принять Верховной Раде, после чего он вступит в силу.

Документом предусмотрено бронирование работников:

органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в военное время;

на предприятиях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи, если работники вовлечены в их выполнения;

на предприятиях, производящих продукцию оборонного назначения, или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Этим же документом хотят разрешить лицам, не подлежащим призыву добровольно пойти на службу. Речь о гражданах с инвалидностью, временно непригодных к службе, забронированных работниках, многодетных родителях (мужчинах и женщинах), а также родителях детей с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Верховной Раде предложили повысить возраст призывников, но это будет касаться далеко не всех.