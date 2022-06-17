Бронирование работников во время мобилизации: кого не заберут в армию

Получить "броню" могут далеко не все

В Украине после начала российского вторжения была объявлена всеобщая мобилизация, которая продлится минимум до 23 августа. Согласно положениям законодательства, в этот период призыву подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие противопоказаний к службе. Однако ряду категорий военнообязанных дается отсрочка от мобилизации, в частности, это касается забронированных работников.

В украинском законодательстве предусмотрено, что забронированные работники могут получить отсрочку до шести месяцев, однако получить "бронь" могут далеко не все.

В основном это касается военнообязанных мужчин, которые официально трудоустроены:

в органах государственной власти и других госучреждениях;

в органах местного самоуправления;

в предприятиях, организациях и компаниях, которые выполняют заказ для Вооруженных сил или же выполняют поставки украинской армии.

Также "броню" в отдельных случаях могут получить водители, которые:

осуществляют перевозки для ВСУ или других силовых структур;

перевозят гуманитарные грузы или товары медицинского предназначения;

работают на железнодорожных предприятиях.

Как сообщалось ранее, адвокат Дмитрий Цыплицкий рассказал "Телеграфу", как в Украине происходит призыв в ряды ВСУ и кого освобождают от службы в армии.