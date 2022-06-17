Бронювання працівників під час мобілізації: кого не заберуть до армії

Отримати "броню" можуть далеко не всі

В Україні після початку російського вторгнення було оголошено загальну мобілізацію, яка триватиме мінімум до 23 серпня. Відповідно до положень законодавства, у цей період призову підлягають усі чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають протипоказань до служби. Проте ряду категорій військовозобов’язаних дається відстрочка від мобілізації, зокрема це стосується заброньованих працівників.

В українському законодавстві передбачено, що заброньовані працівники можуть отримати відстрочку до шести місяців, однак отримати "броню" можуть далеко не всі.

В основному це стосується військовозобов’язаних чоловіків, які офіційно працевлаштовані:

в органах державної влади та інших держустановах;

в органах місцевого самоврядування;

у підприємствах, організаціях та компаніях, які виконують замовлення для Збройних сил або ж виконують постачання української армії.

Також "броню" в окремих випадках можуть отримати водії, які:

здійснюють перевезення для ЗСУ чи інших силових структур;

перевозять гуманітарні вантажі чи товари медичного призначення;

працюють на залізничних підприємствах.

Як повідомлялося раніше, адвокат Дмитро Циплицький розповів "Телеграфу", як в Україні відбувається призов до лав ЗСУ та кого звільняють від служби в армії.