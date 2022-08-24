Мобилизация продолжается: кого из родителей и опекунов детей не могут забрать в армию
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Всего на сегодняшний день существует восемь категорий родителей, не подлежащих призыву
В Украине продолжается мобилизация, но заодно и регулярно пересматриваются ее правила. Так на рассмотрении Верховной Рады находится освобождение от мобилизации многодетных мужчин. Впрочем, закон и сейчас предусматривает множество исключений для родителей и опекунов несовершеннолетних.
Все категории, не подлежащие призыву, перечислены в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации. В целом такое право государство дает восьми категориям родителей:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет – такие украинцы могли быть призваны по собственному желанию, но за неимением разъяснений часть из них были вызваны в военкоматы и отправлены на фронт;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка или детей;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с болезнью из такого перечня – тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Как сообщал "Телеграф", сняться с военного учета может также человек, признанный непригодным к службе и получивший "белый билет".