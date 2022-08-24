Мобілізація триває: кого з батьків та опікунів дітей не можуть забрати до армії

Всього на сьогодні існує вісім категорій батьків, які не підлягають призову

В Україні триває мобілізація, але заразом і регулярно переглядаються її правила. Так на розгляді Верховної Ради перебуває звільнення від мобілізації багатодітних чоловіків. Втім, закон і зараз передбачає чимало винятків для батьків та опікунів неповнолітніх.

Всі категорії, які не підлягають призову, перелічені у ст. 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Загалом таке право держава дає восьми категоріям батьків:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років – такі українці могли бути призвані за власним бажанням, але через брак роз’яснень частина з них були викликані до військкоматів і відправлені на фронт;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з хворобою із такого переліку –тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Читайте також: Категорія Україна Мобілізація продовжується: коли можна відмовитися від отримання повістки Українців все ще звуть до армії для виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини

Як повідомляв "Телеграф", знятись з військового обліку може також людина, яка була визнана непридатною до служби і отримала "білий квиток".