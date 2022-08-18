Звільнення мобілізованих під час війни: у Раді пропонують дати дозвіл на це одній з категорій

Мова йде про багатодітних батьків, які потрапили на фронт через власну необізнаність

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої до військкоматів можуть викликати чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому окремі категорії, серед яких багатодітні батьки, можуть бути мобілізованими виключно за власним бажанням, однак на початку війни багато з них потрапив на фронт. У зв'язку у Верховній Раді пропонують розширити список підстав для звільнення з військової служби під час війни.

Мова йде про законопроєкт №7678, ініціатором якого виступили Олексій Гончаренко (фракція "ЄС"), Сергій Рахманін і Роман Костенко (обидва з "Голосу"). На думку депутатів, наявність трьох і більше дітей віком до 18 років має стати додатковою підставою для звільнення військового від служби.

У пояснювальній записці йдеться, що у перші дні війни багатодітні чоловіки не мали чітких інструкцій, що їх можуть призивати лише за власним бажанням, а тому пішли на фронт. А тепер ці особи не можуть звільнитися з військової служби, адже відповідна норма у законодавстві відсутня.

"Станом на початок мобілізації було масово порушене право багатодітних батьків нести військову службу за власним бажанням і тільки за місцем проживання, та за наслідками цього порушення не надання державою права батькам, які є багатодітними, права звільнятись з лав ЗСУ під час дії воєнного стану", — зазначили автори ініціативи.

Також додається, що багато сімей отримали статус багатодітних вже після мобілізації і чоловіки не змогли скористатися правом не бути мобілізованим через необізнаність, а тепер вони повинні продовжувати нести військову службу попри те, що їх дружинам з 3-ма і більше дітьми важко як фізично, так і морально, ростити дітей без батька.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ наразі потребують у своїх лавах людей, які зможуть швидко опанувати спеціалізоване обладнання та передову зброю.