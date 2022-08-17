Продовження мобілізації: чи підпадають під призов студенти іноземних вишів

Студентів закордонних навчальних закладів поки не випускають з України, але й до війська не беруть

Перед початком нового навчального року з’ясувалось, що студенти іноземних закладів освіти не мають права покидати територію України. Зараз вирішенням цього питання займається зокрема головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Після цього у багатьох виникло питання, чи не можуть в такому разі призвати студента до армії. Юристи дали на нього чітку відповідь.

Як пояснила "Фокусу" юристка ЮК "Волхв" Ярослава Борка, студенти є категорією, громадян, які мають відстрочку від мобілізації, незалежно від того, в якій країні вони навчаються. Зокрема це передбачається абзацом другим частиною статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", в якому перелічені категорії студентів, які не підлягають призову. А саме:

здобувачі професійного (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти;

асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною чи дуальною формами здобуття освіти.

Уточнень щодо країни навчання тут нема, отже дія закону поширюється на всіх студентів. При цьому адвокат ЮФ "Ілляшев і партнери" Володимир Адонін додав, що закон "Про військовий обов'язок та військову службу" також регулює підхід до питання мобілізації студентів. Ним передбачено, що на весь період навчання від призову звільняються громадяни України призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. В разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає чинність;

в закладах професійної вищої освіти з денною формою навчання, зокрема під час отримання початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в закладах професійної вищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, зокрема під час отримання наступного ступеня освіти;

у закладах середньої чи вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі на відстані або без відриву від виробництва.

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Разом з тим, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко пояснила, що студент може стати до війська добровільно. Для цього треба звернутись у територіальний центр комплектування і написати відповідну заяву та мобілізуватись. "Після чого військкомат надсилає повідомлення до вузу та навчального закладу автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час проходження служби", — пояснила Аніщенко. Вона також додала, якщо студент отримав повістку і не бажає бути мобілізованим, він має звернутись до ТЦУ та пред’явити довідку про навчання.

Як повідомляв "Телеграф", строк воєнного стану, а разом з ним і загальної мобілізації, продовжено в Україні до 21 листопада. При цьому до його завершення на демобілізацію очікувати не варто, пояснили у ЗСУ.