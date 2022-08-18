Увольнение мобилизованных во время войны: в Раде предлагают дать разрешение на это одной из категорий

Речь идет о многодетных родителях, попавших на фронт из-за собственной неосведомленности

В Украине идет общая мобилизация, во время которой к военкоматам могут вызвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. При этом отдельные категории, среди которых многодетные родители, могут быть мобилизованы исключительно по собственному желанию, однако в начале войны многие из них попали на фронт. В связи с этим в Верховной Раде предлагают расширить список оснований для увольнения с военной службы во время войны.

Речь идет о законопроекте №7678, инициатором которого выступили Алексей Гончаренко (фракция "ЕС"), Сергей Рахманин и Роман Костенко (оба из "Голоса"). По мнению депутатов, наличие трех и более детей в возрасте до 18 лет должно стать дополнительным основанием для увольнения военного от службы.

В пояснительной записке говорится, что в первые дни войны у многодетных мужчин не было четких инструкций, по которым их могли призывать только по собственному желанию, а потому ушли на фронт. А теперь эти лица не могут уволиться с военной службы, ведь соответствующая норма в законодательстве отсутствует.

"По состоянию на начало мобилизации было массово нарушено право многодетных родителей нести военную службу по собственному желанию и только по месту жительства, и по результатам этого нарушения не предоставление государством права родителям, которые являются многодетными, права увольняться из рядов ВСУ во время действия военного положения", – отметили авторы инициативы.

Также добавляется, что многие семьи получили статус многодетных уже после мобилизации и мужчины не смогли воспользоваться правом не быть мобилизованным по неосведомленности, а теперь они должны продолжать нести военную службу несмотря на то, что их женам с 3-мя и более детьми тяжело как физически, так и морально, растить детей без отца.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ в своих рядах сейчас нуждаются в людях, которые смогут быстро овладеть специализированным оборудованием и передовым оружием.