Общая мобилизация в Украине: адвокат рассказал, чего ждать от третьей и четвертой волн

В Украине продолжается вторая волна мобилизации

На фоне военного положения в Украине продлили срок всеобщей мобилизации, а это значит, что в ряды армии могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Происходит это в четыре постепенных волны, в ходе развертывания которых призывают разные категории граждан.

По словам адвоката Ивана Либермана, в Украине продолжается вторая волна мобилизации. Во время нее в ряды армии призывают мужчин, которые до 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту, но в первую волну, когда мобилизовали бывших военнослужащих с опытом службы в армии, не попали.

Вторая волна мобилизации в Украине началась 15 марта, а 15 августа этого года Верховная Рада приняла решение о ее продлении до ноября. При этом переход на третью волну мобилизации не состоялся. Напомним, что в третью волну мобилизуют офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов.

Что касается четвертой волны мобилизации, отметил адвокат, ее проводят для доукомплектования войска. Это не означает, что мобилизовать всех украинцев "прямо с улицы".

"Во время четвертой волны будут обращать внимание на тех граждан, которые специализируются на профессии, которая соприкасается с той, которую нужно укомплектовать", — подчеркнул Иван Либерман.

В качестве примера он добавил, что если в подразделениях танкистов не будет хватать людей, то будут призывать комбайнеров, трактористов, механиков, ведь представителей этих профессий значительно легче научить управлять танком, потому что они и так все управляют большим транспортом.

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