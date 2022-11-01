Графіки призову до армії змінюватимуться: скільки в Україні ще триватиме мобілізація

Поки що необхідності брати до армії всіх підряд в Україні немає

Україна від початку повномасштабного російського вторгнення живе в умовах загальної мобілізації, в ході якої до лав ЗСУ та інших силових структур було покликано сотні тисяч осіб. Проте зважаючи на все найближчим часом її припиняти не будуть.

Як розповів начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України (ЗСУ) Роман Горбач в інтерв’ю виданню "Ліга", посилення призову або його ослаблення відбуватиметься з урахуванням того, скільки солдатів російське керівництво буде готове кинути у бій проти України.

"Зрозуміло, що, оскільки росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки заклику також змінюватимуться, але наскільки — не можна сказати", — сказав він і додав, що мобілізаційні завдання вже будуються з урахуванням цих викликів. .

При цьому Горбач підкреслив, що наразі потреба мобілізувати всіх поспіль, а парламент навпаки дає можливість певним категоріям населення піти зі служби. Він припустив, що ця тенденція спостерігатиметься й у майбутньому.

Він зазначив, що у ЗСУ зараз дефіциту фахівців не спостерігається, а найбільш потрібними залишаються люди з бойовим досвідом.

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада ухвалила два закони 7664 та 7665, якими мобілізація та воєнний стан в Україні були продовжені до 30 листопада. Таким чином, до кінця поточного місяця парламенту доведеться ухвалити нові закони, щоб продовжити їх на новий період.

Як повідомлялося раніше, російське керівництво заявило, що часткову мобілізацію було закінчено, проте відразу після цього стартував військовий призов, а покарання за ухилення від служби посилилося.